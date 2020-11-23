Врачи объяснили, почему тесты на коронавирус иногда дают ложный результат

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23 ноября 2020, 07:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

пробирки, фото: pixels.com

Врачи рассказали об ошибках, которые допускают пациенты при сдаче ПЦР-теста. Отмечается, что малейшее нарушение правил влияет на точность результата.

Специалисты напомнили, что перед сдачей тестов на новую коронавирусную инфекцию пациентам нельзя три часа курить и пить, а также не следует сморкаться и чистить зубы, лабораториям же надо правильно выбирать время и соблюдать процедуру.

«Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной», - пояснила терапевт Татьяна Романенко.

Она добавила, что перед мазком из зева пациент не должен принимать пищу и полоскать рот антисептическим раствором. Говоря о времени процедуры, Романенко отметила, что если человек заразился недавно, то количество вируса может быть низким, и тест его не уловит, но если человек болеет давно, то у него может не оказаться вируса в зеве или в носовых проходах, т.к. развитие болезни будет проходить в нижних отделах дыхательных путей.

Вирусолог Алексей Аграновский уточнил, что вирусная РНК - хрупкая субстанция, которая быстро распадается под действием ряда ферментов, а для правильного теста РНК должна быть целой.

«Ферменты, разрушающие РНК, есть у нас на руках, они везде вокруг нас, в бактериях их много. Любые загрязнения, совершенно невидимые глазу, поэтому надо избегать малейшего внесения примесей», - объяснил он.