Австралийские ученые: Коронавирус может спровоцировать вспышку новой болезни

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21 ноября 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

мигалка, фото: pixabay.com

Ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне заявили, что пандемия коронавирусной инфекции может привести к вспышке нового заболевания. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Lancet.

Специалисты считают, что приостановка вакцинации детей от кори из-за коронавируса и связанные с его распространением ограничения могут привести к вспышке этого инфекционного заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 94 млн детей пропустили запланированные прививки против кори.

Несмотря на то, что за первые шесть месяцев 2020 года число случаев кори в большинстве стран снижается, это снижение «скорее зловещее, чем обнадеживающее, и предвещает будущие вспышки», уточнили ученые. Эксперты пояснили, что пандемия отрицательно повлияла на экономику стран, что приводит к росту уровня голода, а недоедание вместе с подавленным иммунитетом снижает вероятность выздоровления от кори.

Таким образом, ученые считают, что в ближайшее время будет наблюдаться рост числа непривитых от кори детей, многие из которых проживают в бедных отдаленных общинах, где есть проблемы с системой здравоохранения. В исследовании говорится, что это дает возможность предполагать, что в 2021 году корь может перерасти в эпидемию. Специалисты призывают это предотвратить и помочь странам наверстать кампанию по вакцинации, а также подготовиться к ожидаемым вспышкам.