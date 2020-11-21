Эпидемиолог Наталья Пшеничная сообщила о пике заразности COVID-19

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21 ноября 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: pixabay.com

Наталья Пшеничная — замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора — предупредила, что зараженный коронавирусной инфекцией COVID-19 человек может заразить окружающих за 2-3 дня до того, как появились симптомы вируса SARS-CoV2 у него.

Специалист-эпидемиолог рассказала, что концентрация вируса в верхних дыхательных путях может быть высокой за 48-72 часа до появления у уже зараженного человека кашля, потери обоняния, слабости. Близкие люди уже могут подцепить заразу.

Пшеничная пояснила, что ключевым фактором заразности пациента является высокий уровень выделения вируса из верхних дыхательных путей, который отмечается даже у пациентов с легкой формой заболевания в первые дни болезни.

Больные ковидом могут активно распространять вирус в течение первой недели после заражения. Далее выделение жизнеспособного вируса из верхних дыхательных путей пациента снижается и в большинстве случаев продолжается до 10 дней при легких формах инфекции и до 3-х недель при тяжелых формах заболевания.

У людей с низким уровнем иммунитета жизнеспособный вирус может выделяться из верхних дыхательных путей до 70 дней, а по последним данным, даже до 105 дней.

Поэтому переболевший пациент считается н безопасным для окружающих только после отрицательного ПЦР-теста на SARS-CoV2.