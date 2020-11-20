Как обеспечить школы медицинскими кадрами

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20 ноября 2020, 00:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В кубанском парламенте на совместном совещании профильных комитетов депутаты обсудили вопрос обеспечения медицинскими кадрами учреждений системы образования края.

Мероприятие провели вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский и председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский. В дискуссии приняли участие секретари комитетов ЗСК Ирина Конограева и Юлия Алешкевич, ректор КубГМУ Сергей Алексеенко, представители министерств здравоохранения и образования, начальники управлений образованием Краснодара, Анапы, Крыловского и Мостовского районов, а также члены экспертно-консультативных советов при комитетах ЗСК.

Николай Петропавловский отметил, что вопрос организации медицинского обслуживания школьников важен и депутатам известна проблема нехватки медицинских кадров, как в самих учреждениях здравоохранения, так и для работы в учреждениях системы образования.

- Эта проблема становится еще более актуальной с учетом новых вызовов времени. По статистике образовательные учреждения на третьем месте по распространению различных вирусных заболеваний. И нам необходимо создать все условия качественного и доступного медобслуживания детей в местах их массового скопления, в том числе для проведения вакцинации, – отметил вице-спикер ЗСК.

По словам заместителя министра образования, науки и молодежной политики региона Полины Миковой, сегодня 990 школ края имеют лицензированные медицинские кабинеты. В них продолжается работа по обязательному лицензированию на проведение вакцинаций, но на сегодняшний день также не хватает медработников. Это подтвердили и выступившие представители муниципалитетов, и первый замминистра здравоохранения края Лариса Кадзаева. По её информации, в крае сохраняется недостаточная укомплектованность кадрами медкабинетов в учебных учреждениях.

Одним из решений проблемы ректор КубГМУ Сергей Алексеенко назвал целевую подготовку кадров через единого «администратора» в лице минздрава, формирование регионального государственного заказа на обучение таких специалистов. Также выходом из ситуации, по его мнению, может стать привлечение для работы в школах шестикурсников, которых университет готов направить на места.

В ходе обсуждения Виктором Чернявским было внесено несколько предложений. В частности, по его мнению, необходимо отработать единый механизм взаимодействия по решению кадровой проблемы между муниципальными органами образования и здравоохранения, провести анализ причин разного положения дел в этой сфере в разрезе муниципалитетов, совершенствовать систему профориентационной работы и деятельность профильных медклассов в школах, шире использовать систему целевой подготовки, а также рассмотреть возможность введения новой специальности по вновь утвержденному профстандарту «Специалист по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях» на уровне медицинского бакалавриата.

В завершение разговора Николай Петропавловский подчеркнул, что совершенствование организации медобслуживания в учреждениях образования края, в том числе в части улучшения обеспечения медицинскими кадрами, останется на контроле профильных комитетов кубанского парламента.