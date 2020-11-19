Врачи Малышева и Продеус раскрыли способность черного перца для защиты от коронавируса

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19 ноября 2020, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Черный перец содержит капсаицин и пиперин, и специя, благодаря им, поможет человеку защититься от коронавирусной инфекции COVID-19. Достоинства черного перца в борьбе с ковидом назвали врачи и ведущие популярной программы о здоровье "Жить здорово" Елена Малышева и Андрей Продеус.

Согласно объяснению Елены Васильевны, пиперин обладает способностью блокировать действие частиц SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. Пиперин взаимодействует с белком S — "короной" — таким образом, что он перестает функционировать. "Корона" — это "крючки" для прицепления клетки. Если нет, значит вирус погибнет.

Теледоктор также рассказала, что благодаря содержанию капсаицина перец имеет антибактериальные свойства.