Врачи Малышева и Продеус раскрыли способность черного перца для защиты от коронавируса
19 ноября 2020, 19:03[ «Аргументы Недели» ]
Черный перец содержит капсаицин и пиперин, и специя, благодаря им, поможет человеку защититься от коронавирусной инфекции COVID-19. Достоинства черного перца в борьбе с ковидом назвали врачи и ведущие популярной программы о здоровье "Жить здорово" Елена Малышева и Андрей Продеус.
Согласно объяснению Елены Васильевны, пиперин обладает способностью блокировать действие частиц SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. Пиперин взаимодействует с белком S — "короной" — таким образом, что он перестает функционировать. "Корона" — это "крючки" для прицепления клетки. Если нет, значит вирус погибнет. Теледоктор также рассказала, что благодаря содержанию капсаицина перец имеет антибактериальные свойства.
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