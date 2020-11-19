Врачи назвали четыре ранних распространенных симптома коронавирусной инфекции COVID-19

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19 ноября 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

Evgeny Sinitsyn, globallookpress.com

Британские и канадские врачи назвали четыре распространенных симптома заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и призвали медиков обращать внимание на такие жалобы пациентов. Врач из Университета Альберты Митч Уилсон отметил, что такие если у человека проблемы с желудочно-кишечным трактом, не факт, что у него ковид.

Но обследовать пациента на инфекцию нового типа следует. По данным современных исследований, каждый пятый зараженный коронавирусом испытывает проблемы с желудком. У пациентов происходит потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке.

Доктор Даяна Галл подчеркнула, что диарея - один из ранних симптомов заражения коронавирусом.

Второй симптом ковида назвала Американская академия офтальмологии - коньюктивит.

Некоторые переболевшие рассказывали о рези в глазах. Специалисты отмечают, что этот симптом встречается примерно в 3% случаев. Вирус может распространяться при прикосновении к жидкости из глаз инфицированного человека или от предметов, на которые попала эта жидкость.

Третий симптом коронавируса — спутанность сознания. Британские ученые из Имперского колледжа в Лондоне утверждают, что нарушение сознания может держаться несколько месяцев после выздоровления.

И уже известный симптом — утомляемость. Его подтвердили ученые из Тринити колледжа в Дублине.

Повышенная утомляемость выявляются практически у половины пациентов с COVID-19.

Утомляемость сохраняться до 10 недель.