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Учёные изобрели алмазную повязку для заживления ран

, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные изобрели алмазную повязку для заживления ран

В ближайшем будущем пациенты с кожными и хроническими ранами смогут проходить лечение с использованием инновационных повязок. Ведущие мировые лаборатории представили несколько вариантов повязок, которые смогут определять признаки воспаления и исключать их дальнейшее развитие.

Австралийские учёные разработали повязку, в которую встроены наноалмазы. Это изобретение позволяет анализировать состояние раны, не прикасаясь к ней. Аналогичное открытие сделали английские учёные. Они открыли миру целый набор материалов, которые могут передавать медикам необходимую информацию о состоянии раны. В повязку встроенные датчики, передающие сигналы на гаджет пациента. Новые материалы позволяют наблюдать за состоянием не только раны, но и всего организма пациента. Благодаря этому врачи смогут увидеть любые отклонения, изменять ход лечения и проводить нужные мероприятия.

Специалисты из Университета Небраски разработали повязку для не заживающих ран. Через неё организм сможет получать необходимую дозу лекарств непосредственно на кожу. В повязку встроены небольшие управляемые иглы, по которым транспортируется всё необходимое для организма. Данный метод является более эффективным по сравнению с местным применением лекарственных средств.

ПВ

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