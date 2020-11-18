Учёные изобрели алмазную повязку для заживления ран

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 ноября 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшем будущем пациенты с кожными и хроническими ранами смогут проходить лечение с использованием инновационных повязок. Ведущие мировые лаборатории представили несколько вариантов повязок, которые смогут определять признаки воспаления и исключать их дальнейшее развитие.



Австралийские учёные разработали повязку, в которую встроены наноалмазы. Это изобретение позволяет анализировать состояние раны, не прикасаясь к ней. Аналогичное открытие сделали английские учёные. Они открыли миру целый набор материалов, которые могут передавать медикам необходимую информацию о состоянии раны. В повязку встроенные датчики, передающие сигналы на гаджет пациента. Новые материалы позволяют наблюдать за состоянием не только раны, но и всего организма пациента. Благодаря этому врачи смогут увидеть любые отклонения, изменять ход лечения и проводить нужные мероприятия.



Специалисты из Университета Небраски разработали повязку для не заживающих ран. Через неё организм сможет получать необходимую дозу лекарств непосредственно на кожу. В повязку встроены небольшие управляемые иглы, по которым транспортируется всё необходимое для организма. Данный метод является более эффективным по сравнению с местным применением лекарственных средств.



