Куда звонить при первых признаках инфекционных заболеваний в Приморском крае

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18 ноября 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Куда звонить при первых признаках инфекционных заболеваний

Если поднялась температура или есть другие признаки недомогания, необходимо незамедлительно звонить в свою поликлинику и вызывать врача на дом.

Номера телефонов крупнейших профильных медучреждений Владивостока:

Владивостокская поликлиника №1

8-924-128-08-87;

Владивостокская поликлиника №3

8-914-793-13-92;

Владивостокская поликлиника №4

8-984-199-52-48;

Владивостокская поликлиника №6

8-902-484-24-87;

Владивостокская поликлиника №8

8 (423) 236-79-20;

Владивостокская поликлиника №9

8 (423) 278-79-12;

Поликлиника Госпиталя ветеранов воин

8-924-000-45-42.

Многоканальный телефон call-центра – 8 (423) 261-43-80. Вопросы о коронавирусной инфекции здесь принимают каждый день с 8 до 20 часов.

Также жители Приморья могут обращаться на единую горячую линию краевого министерства здравоохранения – 8 (423) 260-50-98.