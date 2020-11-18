Куда звонить при первых признаках инфекционных заболеваний в Приморском крае

Куда звонить при первых признаках инфекционных заболеваний
Если поднялась температура или есть другие признаки недомогания, необходимо незамедлительно звонить в свою поликлинику и вызывать врача на дом.
Номера телефонов крупнейших профильных медучреждений Владивостока:
Владивостокская поликлиника №1
8-924-128-08-87;
Владивостокская поликлиника №3
8-914-793-13-92;
Владивостокская поликлиника №4
8-984-199-52-48;
Владивостокская поликлиника №6
8-902-484-24-87;
Владивостокская поликлиника №8
8 (423) 236-79-20;
Владивостокская поликлиника №9
8 (423) 278-79-12;
Поликлиника Госпиталя ветеранов воин
8-924-000-45-42.
Многоканальный телефон call-центра – 8 (423) 261-43-80. Вопросы о коронавирусной инфекции здесь принимают каждый день с 8 до 20 часов.
Также жители Приморья могут обращаться на единую горячую линию краевого министерства здравоохранения – 8 (423) 260-50-98.