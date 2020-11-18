64 спецавтомобиля пополнили колёсный парк лечебных учреждений в Приморье

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 ноября 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Фото: Вадим Наумов

В нынешних ковидных буднях нагрузка на систему здравоохранения чрезвычайно возросла, с оказанием некоторых видов медицинской помощи возникли сложности. Вполне обоснованные нарекания вызывает, например, работа службы скорой помощи, когда люди теряют терпение в чрезмерно затянувшемся ожидании приезда медицинской кареты. Правда, сограждане порой и сами без нужды загружают врачей неотложки «предупредительными вызовами. Но бывает, что и подводит техника – автомобили просто не выдерживают беспрерывной вахты, да ещё при наших не всегда и не везде качественных дорогах. Так что обновления автопарка скорой помощи и медучреждений края – весьма насущная проблема. Потому с таким воодушевлением приняли на минувшей недели руководители клиник края новые спецмашины для обслуживания населения.

Сразу 64 спецавтомобиля пополнили колёсный парк лечебных учреждений. Ключи от нового транспорта водителям районных больниц и станций скорой помощи вручил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава исполнительной власти региона осмотрел новый транспорт и пообщался с медиками, отметив удобство и оснащение машин.

«Новые машины очень необходимы сейчас, когда врачам приходится сдерживать рост заболеваемости коронавирусом, а также острыми респираторными инфекциями. Они станут хорошим подспорьем в этой работе», — выразил уверенность губернатор Приморья.

15 новых карет скорой помощи на базе автомобилей марки УАЗ и Форд и 49 новых санитарных машин ГАЗ «Соболь» получили поликлиники, больницы и станции скорой медицинской помощи. Все они оснащены оборудованием, необходимым для оказания специализированной неотложной помощи – в каждой есть аппарат ЭКГ, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции лёгких, ингалятор. Также во всех машинах предусмотрены системы видеорегистрации и кондиционирования воздуха. Всё это оценила и министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, проверив также наличие сейфа для хранения лекарственных препаратов и дополнительных приборов отопления для комфортных условий работы медицинских бригад и перевозки пациентов.

«Оснащение автотранспортом — важная задача, поскольку от этого, в том числе, зависят качество и оперативность оказания медицинской помощи», — подчеркнула глава краевого минздрава.

Как рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи «Владивосток» Олег Быков, к ним поступает до пятисот обращений в день.

«Но мы физически не можем их все отработать. Поэтому часть вызовов мы передаём в поликлиники. И даже даём свои автомобили, полностью подготовленные под работу с больными коронавирусом. Нужно понимать, что в первую очередь вывозятся тяжёлые больные, которым нужна экстренная помощь. Был негатив от населения, что скорые долго не едут. Быстро едут к тяжёлым, а у кого коронавирус бессимптомно, но есть положительный результат, машину вызвали и начинают нервничать» , — уточнил он.

Добавим, что автомобили скорой помощи и санитарный автотранспорт приобретены за счёт федеральных средств в рамках реализации мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Также напомним, что в Приморском крае сохраняется режим повышенной готовности. Населению следует соблюдать санитарные правила: носить медицинские маски, придерживаться «социальной дистанции» в полтора–два метра, а также чаще мыть руки и следить за чистотой поверхностей.