Трихологи Гаджигороева и Ткачев сообщили, что выпадение волос у мужчин не всегда приводит к лысине

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16 ноября 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

лысина, pixabay.com

Трихологи Аида Гаджигороева и Владислав Ткачев рассказали, что в современном мире остановить процесс выпадения волос у мужчин и даже восстановить их рост там, где возникает лысина, не составляет труда.

Гаджигороева отметила, что чем раньше мужчина обратится к врачу с проблемой потери волос, тем больший объем шевелюры ему удастся сохранить. Президент Ассоциации "Профессиональное общество трихологов" в беседе с Радио Sputnik уточнила, что существует руководство, которого необходимо придерживаться. Там указаны препараты, эффективность которых специалисты проверили при помощи исследований.

Трихолог Владислав Ткачев в свою очередь заметил, что выпадение волос не всегда приводит к облысению. Эксперт подчеркнул, что следует провести диагностику, чтобы понять, что именно стало причиной – вероятно, человек три месяца назад переболел ангиной или перенес сильный стресс. В таких случаях шевелюра восстановится сама со временем.