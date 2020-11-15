Профессор Василий Волков: о вреде антибиотиков

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15 ноября 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Доктор медицинских наук Василий Волков считает, что в настоящее время россияне неоправданно и массово злоупотребляют антибиотиками. Он отмечает, что использовать их необходимо рационально, в соответствии с научно обоснованными рекомендациями.

Василий Волков утверждает, что антибиотики являются одним из самых важных достижений биологической и медицинской науки:

«Благодаря открытию антибиотиков многие болезни перестали быть смертельными, а некоторые вполне успешно контролируются».

Он отмечает, что люди лечат антибиотиками даже болезни, которые не являются инфекционными, и это связано с верой населения в их волшебную силу.

Ученый обращает внимание на то, что во время вспышки эпидемий у людей возникает желание победить инфекцию именно антибиотиком:

«В этом есть своя логика: действительно, есть такие антибиотики, которые действуют на некоторые вирусы, есть противораковые антибиотики. Но их очень немного, и они имеют очень ограниченную эффективность.

В большинстве своем антибиотики действуют, конечно, только на микробы, против вирусов они бесполезны».

Василий Волков подчеркивает, что при отсутствии хороших средств для лечения COVID-19 очень многие применяемые средства «изобретаются и используются на ходу». Некоторые из них потом проверяются и оказываются бесполезными, а некоторые, вероятно, никогда так и не будут проверены, отмечает специалист.

«Вот, например, ученые из новосибирского института «Вектор» предложили лечить COVID-19 с помощью водного отвара чаги. По-видимому, хороших испытаний, которые проверят, эффективно это лечение или нет, никогда не будет. Но, в общем, этого и не стоит бояться, потому что, вероятнее всего, это изобретение и гроша ломаного не стоит», - предполагает Волков.

Медик отметил несколько проблем, связанных с лечением антибиотиками. Первая из них связана с тем, что при их использовании человек наносит себе вред.

«Вред в том, что антибиотик — это яд очень широкого спектра действия, он поражает не только избранные микробы, с которыми связано страдание, но и все микробы, которые находятся в организме. Поэтому при приеме большинства антибиотиков очень быстро возникают побочные эффекты, такие как аллергии и, прежде всего, конечно, понос. Этот понос, вызванный антибиотиками, — совсем не безобидная штука. Дело в том, что наши микробы, которые живут в толстой кишке, обеспечивают организм человека очень многими питательными веществами, витаминами, а самое главное— поддерживают в хорошем состоянии его иммунную систему.

Разрушая вот этот микробный биоценоз в человеческом организме, да и не только микробный, антибиотики наносят ему очень большой ущерб. Подавляя микробы, антибиотики помогают развитию грибковой инфекции, нередко очень тяжелой. После однократного приема такого антибиотика, как азитромицин, сегодня очень широко употребляемого, у людей могут неделями или даже месяцами наблюдаться неустойчивость стула и плохое самочувствие. Даже от одной дозы сильного антибиотика!»

Вторая причина, по которой нужно избегать неоправданного использования антибиотиков, заключается в том, что человек, который начинает их использовать, думает, что защищен, и поэтому употребляет эти средства даже на всякий случай. Но, как отмечает специалист, защитный эффект у антибиотиков очень слабый и несравним с тем, какой вред они наносят.

Еще одной причиной не употреблять антибиотики без должных оснований Волков считает дороговизну этих лекарств:

«Большинство людей получили бы бо́льшую пользу, если бы хорошо питались, вместо того чтобы покупать антибиотики».

Последним фактором, который приводит медик, является то, что относится больше к общей коллективной пользе, чем к личному вреду.

«Дело в том, что при контакте с антибиотиками не все микробы погибают. Некоторые из них выживают и приобретают устойчивость к следующему воздействию антибиотиков. Именно из-за этого в больницах, где много людей получает антибиотики, живут страшные микробы, которые легко переживают использование антибиотиков и убивают людей, подхватывающих эту внутрибольничную инфекцию», - заключает Василий Волков.