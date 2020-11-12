Хрустальные гробы вместо почтения памяти погибших от коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 ноября 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

В новостных программах российского ТВ стали шире освещать тему пандемии, при этом ведущие не говорят, сколько человек умерло. В период первой волны СМИ озвучивали подробные сводки по коронавирусу. Во время второй волны эпидемиологическая ситуация оказалась очень тяжёлой, система здравоохранения не справляется. Видимо, поэтому официальные СМИ избегают конкретики.



Руководство страны до сих пор не почтило память погибших, в том числе медиков, в отличие от других государств. В Китае в память о погибших учредили день национального траура, в США в мае текущего года на три дня были приспущены флаги на всех государственных зданиях. Память погибших от коронавируса почтили в Испании, Италии, Великобритании, Франции и многих других европейских государствах.



На фоне заявлений об успешных испытаниях вакцины и запуске уже третьей по счёту, такое количество жертв коронавируса в России не увязывается с официальной пропагандой. Но такая беда не в одной только России, и народ поймёт и простит неизбежные ошибки власти, учёных, медиков, но только не ложь. Тем более, что масштабы пандемии нельзя замалчивать хотя бы для самозащиты общества. Зато вчера в СМИ прошла информацию, что умерших от COVID будут теперь хоронить в гробах со стеклянной крышкой.



