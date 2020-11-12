Спецавтобусы доставят приморцев в Амбулаторно-инфекционные центры Владивостока

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 ноября 2020, 04:22 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Фото: архив Администрации Владивостока

Для перевозки пациентов Амбулаторно-инфекционных центров, открытых на базе трёх поликлиник Владивостока, в краевом центре Приморья организовали работу трёх круглосуточных автобусных маршрутов. Они помогут доставить граждан, почувствовавших недомогание, из дома в поликлинику и обратно, а также снизить вероятность заражения других горожан. Проезд по маршрутам будет бесплатным.

Автобусы выйдут на линию с 10 ноября, сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока. Разработано три следующих схемы движения специальных автобусов.

Первая: «Заря – Автовокзал – Русская – проспект 100-летия Владивостока – Фирсова – Тухачевского – Снеговая падь (Поликлиника № 9) – Тухачевского - 100-летия Владивостоку – Заря». Интервал движения на маршруте составит 120 минут.

Вторая: «Маяк – Железнодорожный вокзал – Океанский проспект – Партизанский проспект – Гоголя – 3-я Рабочая – Жигура – Котельникова (Поликлиника № 1, филиал) - 3-я Рабочая - Партизанский проспект – Алеутская – Маяк». Интервал движения на маршруте составит также 120 минут.

Третья: «Бухта Тихая – Калинина – Диагностический центр (Поликлиника № 6) – Запорожская – Окатовая – Змеинка – Трудовая – Вилкова – Запорожская - Диагностический центр (Поликлиника № 6) – Калинина - Бухта Тихая». Интервал движения на этом маршруте составит 130 минут.

Работать автобусы, напомним, станут в круглосуточном режиме. На автобусы разместят указатели «ЗАКАЗНОЙ» красного цвета, их установят на переднем и заднем стёклах, а также на правой стороне авмашины. Кроме этого, на автобусе будет указано наименование маршрута следования.

Напомним, Амбулаторные инфекционные центры открылись на минувшей неделе на базе владивостокских поликлиник № 1, №6 и №9. Они предусмотрены для людей с повышенной температурой и другими симптомами инфекционного заболевания.

Амбулаторный инфекционный центр на базе поликлиники № 6 работает круглосуточно по адресу: Черёмуховая, 32.

Амбулаторный инфекционный центр на базе поликлиники № 9 расположен по адресу улица Горшкова, 3. Он тоже принимает пациентов круглосуточно.

Амбулаторный инфекционный центр на базе поликлиники № 1 работает с 9 до 20 часов и принимает граждан сразу по трём адресам: Комсомольская, 7, Котельникова, 10 и Леонова, 21.