Когда появятся бесплатные лекарства для амбулаторных больных

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 ноября 2020, 04:18 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Наболевшие проблемы текущего ковидного момента обсудили заместитель председателя краевого правительства - министр здравоохранения Приморья и депутат Госдумы от региона.

Вопросы, касающиеся предупреждения распространения коронавирусной инфекции и лечения приморцев, заболевших COVID-19, глава министерства здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко обсудила в разговоре с депутатом нижней палаты российского парламента от нашего края Владимиром Новиковым.

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О нехватке лекарств в аптеках

Плановые поставки в аптеки приходят в обычном режиме, но препараты разбираются за два-три часа из-за нездорового ажиотажа, отметили собеседники.

«Скупают и те, у кого симптомов нет – на всякий случай. Ситуация сравнима с ​ «эффектом гречки» весной, когда ​ скупали гречку и туалетную бумагу впрок. Спрос ажиотажно увеличился», – посетовал депутат Госдумы.

Парламентарий также отметил, что к нему начали поступать обращения о том, что в аптеки стали завышать цены на лекарства, как было первоначально и с одноразовыми масками. «Буду проверять информацию», – заверил приморцев Владимир Новиков.

Между тем, уже 13 ноября в край придут лекарства, которые в поликлиниках станут выдавать амбулаторным больным бесплатно, отметила руководитель краевого здравоохранения. Это значит, что и спрос на эти лекарства в аптеках упадёт, заметила Анастасия Худченко.

О трудностях с вызовом врача

Также в крае для помощи поликлиникам администрации муниципалитов открывают дополнительные «горячие линии». Они принимают звонки, записывают запросы и затем передают их по телефону в те поликлиники, к которым приписан обратившийся. Но возникла ситуация, что и колл-службы не могут дозвониться до больниц, чтобы передать данные. Для этого сейчас внедряется «Система регистрации инцидентов». Суть её в том, чтобы звонок-запрос от жителя оперативно дошёл до поликлиники, был принят в работу и отработан. Данные, полученные по звонку, вносятся в программу на компьютере, и поликлиника в режиме реального времени видит данные по обращению и начинает его отрабатывать. Самое важное, что такой вариант даёт возможность не потерять заявки ​ обратившихся, а с другой стороны, даёт возможность вышестоящему руководству видеть, как отрабатывает первичное звено зафиксированное обращение. И если оно не отработано в срок, сразу принять меры реагирования, рассказала глава краевого минздрава.

Ещё одну новость приморцам готовит многофункциональный центр, МФЦ. По словам его директора, уже ​на следующей неделе для снятия напряжения в крае планируется к запуску горячая линия при МФЦ: 8-800-550-44-00, которая сможет отрабатывать до 20 тысяч звонков в день. Это также в помощь по обработке входящих обращений по ковид. Кроме того, настраивается система смс-информирования граждан о результатах теста, взятых на дому, вне зависимости от его результатов.

Пока же приморцам следует помнить, что в крае сохраняется режим повышенной противоэпидемической готовности, который требует от каждого соблюдения санитарных правил: обязательного ношения масок, в особенности в местах массового скопления людей – в магазинах, торговых центрах, на рынках, вокзалах и в особенности, в общественном транспорте. Также необходимо блюсти чистоту рабочих поверхностей на производстве и в быту и чаще мыть руки.

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