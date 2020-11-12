В Приморье сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 ноября 2020, 04:15 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

В крае до сих пор сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. По данным на начало текущей недели, в Приморье выявлено 211 новых случаев заражения COVID-19, из них 111 приходится на Владивосток. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 17 227 приморцев, сообщает территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в Приморском крае.

«Темп прироста новых случаев несколько снизился – он составляет один и две десятых процента по сравнению с показателем один и три десятых процента, который держался на протяжении всей прошлой недели. Заболеваемость на сто тысяч населения в Приморье при этом в два раза ниже, чем в России в целом – по показателям заболеваемости наш край на пятьдесят девятом месте», – уточнила и.о. руководителя краевого управления Роспотребнадзора Марина Полякова на заседании регионального оперативного противоэпидемического штаба, которое в понедельник, 9 ноября, провёл губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Между тем, в Приморье продолжается работа по увеличению коечного фонда в больницах края – дополнительные места появляются как в самих медучреждениях, так и в инфекционных центрах, открытых специально для пациентов с подозрением на коронавирус.

«Открылись сорок коек в городской больнице на Первой Речке, ещё сорок мест откроют сегодня в больнице Дальнегорска. Продолжается открытие амбулаторных инфекционных центров, где идёт приём только пациентов с подозрением на коронавирус. Они очень пользуются спросом – на Черёмуховой, во Владивостоке, например, за субботу приняли около трёхсот сорока человек. Инфекционные центры работают в круглосуточном режиме, прорабатываем возможность запустить бесплатные автобусы, которые будут возить пациентов из спальных районов при условиях строгого соблюдения санитарных требований», – рассказала зампредседатель краевого правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

На необходимость проведения постоянного мониторинга за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей и общественном транспорт обратил внимание губернатор края Олег Кожемяко. Он поставил задачу настойчиво продолжать работу по стабилизации эпидемиологической обстановки.

По итогам рейдов административных комиссий только за последние дни начала ноября крупно оштрафованы несколько баров и ночных клубов, которые нарушили запрет на работу в ночное время.

Добавим, что из-за коронавируса во Владивостоке остаются закрытыми 13 групп в 11 детских садах. Школьники сейчас находятся на каникулах, которые в крае продлили до 14 ноября из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Задать вопросы о коронавирусной инфекции во Владивостоке можно по многоканальному телефону call-центра – 8 (423) 261-43-80. Она работает каждый день с 8 до 20 часов. Жители других городов и районов Приморья могут обращаться на единую горячую линию краевого министерства здравоохранения – 8 (423) 260-50-98.

Напомним, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Согласно предписанию Роспотребнадзора, носить маски необходимо во всех местах массового скопления людей: магазинах и торговых центрах, в общественном транспорте, в том числе в такси, в кинотеатрах и даже в лифтах и на парковках. При первых признаках ОРВИ важно оставаться дома и незамедлительно обращаться в свою поликлинику для вызова врача на дом.