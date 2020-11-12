Вузовский маскарад в эпоху пандемии

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 ноября 2020, 03:51 [ «Аргументы Недели. Владивосток», Алиса Валькова ]

Одним из новых явлений общественной жизни последнего времени стало такое понятие, как ковиддиссидентство. Говоря проще, это когда люди напрочь отрицают существование коронавирусной инфекции. Так же, как некоторые отрицают и существование других опаснейших заболеваний, например, гепатитов, СПИДа…

«Печально, что такие люди способны вносить смуту в и без того сложной сегодняшней ситуации, – отмечает работающий в Дальневосточном отделении Российской Академии наук член-корреспондент РАН Константин Жмеренецкий, ректор Дальневосточного государственного медицинского университета. – Ещё более опасны заявления относительно бессмысленного якобы ношения маски. Хочу заметить, что в эпидситуации неисполнение предписаний главного санитарного врача России и руководителей территорий преследуется по закону. Предупреждение и административный штраф за подобные выходки гарантированы».

Высшие учебные заведения, расположенные в краевом центре Приморья, предприняли меры по организации образовательного процесса в условиях распространения новой коронавуирусной инфекции COVID-19. В университетах вменено в обязанность пользоваться медицинскими масками, сохранять социальную дистанцию и следить за чистотой рук и поверхностей. Злободневные вопросы и проблемы учёбы и жизни в период пандемии профессорско-преподавательский состав решает совместно со студенческой общественностью. Так, в Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ) ректор и депутат Законодательного Собрания Приморского края Валентин Шуматов провёл на минувшей неделе встречу с представителями молодёжных студенческих объединений университета, и с участием проректоров и деканов факультетов ТГМУ.

А как студенты-медики соблюдают в стенах своей alma mater санитарные правила? Это решила выяснить корреспондент еженедельника «Аргументы неделi. Приморье».

На входе в медицинский университет стоят специальные санитайзеры, которыми могут пользоваться, но не всегда это делают, студенты и все посетители вуза. Нет в ТГМУ и жёсткого контроля за соблюдением масочного режима. Однако на каждом этаже и на входе в учебные аудитории висят специальные таблички, предупреждающие о необходимости соблюдать меры противоэпидемической безопасности. Кстати, отсутствие контроля за масочным режимом имеет свое обоснование.

«В медицинском университете все и так находятся в масках, так что особую разницу от нормального обучения мы не почувствовали», – пояснила мне студентка второго курса медвуза Анастасия Худякова.

ВГУЭС: входной контроль

Ближайший сосед ТГМУ – Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, ВГУЭС. Как сообщается на официальном сайте вуза, в нём обучается 10 605 студентов. Чтобы не создавать угрозу здоровью, руководство университета приняло решение разделить программу на очное и дистанционное обучение. Правда, сделано это с учётом особенностей конкретного института и курса обучения студента.

Учебный год во ВГУЭС на этот раз начался 14 сентября. На входе в университет охрана стала строго проверять соблюдение требования о масочном режиме. То есть, ходят ли студенты в масках. Отслеживать соблюдение молодёжью социальной дистанции сложнее, тут больше приходится рассчитывать на высокую сознательность студентов и понимание ими всей важности и значимости таких несложных санитарных правил.

«Без маски в университет не пускают, но многие её после снимают, ведь, согласитесь, ходить в ней целый день утомительно. Хотя большинство, и я тоже, понимают, что соблюдать требования надо, так как от этого зависит наше здоровье. Хотя и хочется уже вернуться к нормальной жизни», – призналась в приватной беседе одна из студенток вуза, второкурсница Института права ВГУЭС.

Её мнение разделяет и студент Института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС Андрей Осипов. Он также считает, что многие на самом деле находят возможным соблюдать правила не слишком строго, а зря.

«Досадно, что все на это закрывают глаза. Да, все уповают на нашу сознательность, но далеко не у каждого есть ответственность даже перед собой», – говорит будущий дизайнер.

Морской университет: курсанты сохраняют дистанцию

А вот в Морском государственном университете (МГУ) имени адмирала Г.И. Невельского, где строгая флотская дисциплина, в этом семестре решили полностью перейти на дистанционное обучение. В общежитиях вуза активная жизнь продолжается, а вот учебные корпуса университета закрыты для посещения. Что немного не устраивает будущих штурманов и судомехаников, которые мечтают вернуться в аудитории.

ДВФУ: маски на входе

«Если у вас нет маски, вы можете её получить на входе. Бесплатно», – такое объявление висит на дверях в главный корпус крупнейшего университета Дальнего Востока. Сейчас учёба в Дальневосточном федеральном университете проходит в смешанном порядке. В основном все пары идут очно, но некоторые предметы, где преподаватели подвержены повышенному риску заражения, проводятся в удалённом режиме с помощью специальной программы Microsoft Teams — корпоративной платформой, которая включает чат, онлайн-встречи, приложения, обмен и совместную работу над файлами. Однако, это новшество радует далеко не всех студентов.

«Дистанционное обучение и архитектура слабо совместимы, поэтому мне не совсем нравится, как сейчас проходит учёба. Хотя дистанционная часть обучения радует тем, что записи лекций можно пересматривать и усваивать весь материал лучше. Также такой формат даёт некую разгрузку и даже в чем-то помогает лучше усвоить материал», – рассказала студентка первого курса ДВФУ Александра Курмилина.

Масочный режим в ДВФУ обязателен для каждого: на всех парах преподаватели зорко следят за тем, чтобы студенты не нарушали санитарные требования. А перед каждым занятием аудитории в обязательном порядке дезинфицируют. Либо же, если пары стоят подряд, то тогда все помещения проветривают. А студенты в это время гуляют поблизости – по настоятельной рекомендации преподавателей.

«Мне нравится, что о нас позаботились и установили санитайзеры в туалетах во всем университете. Кроме того, антисептики установлены во всех фуд-точках», – отмечает студентка Евгения Осипчук.

Если суммировать высказывания студентов вузов Владивостока, то заметно одно: все стремятся вернутся к привычному графику обучения. Без ограничений. Но активных covid-диссидентов обнаружить не удалось.