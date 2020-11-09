Коронавирус вытеснил вирус гриппа

Аргументы Недели → Здоровье 13+

9 ноября 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

В текущем году, согласно отчётам зарубежных надзорных органов, положительных тестов на грипп стало значительно меньше. К примеру, в США, количество пациентов, обследующихся на грипп, сократилось на 98%. Российские учёные считают, что пациенты стали реже обращаться в медицинские учреждения благодаря вакцинации против гриппа.



В Роспотребнадзоре сообщают, что нынешней осенью в Северное полушарие придут новые вирусы гриппа. Это значительно ухудшит эпидемиологическую картину в ряде государств. При этом в таких странах как Австралия, Чили, ЮАР количество заболевших гриппом относительно небольшое. Эпидемиологический сезон гриппа прошёл в летний период. У многих жителей названных государств крепкий иммунитет сформировался благодаря коронавирусу.



Грипп, как и COVID-19, является респираторным заболеванием. Принятые меры были эффективными и против других вирусных заболеваний. Сезонный грипп в этом году повёл себя несколько иначе благодаря соблюдению социальной дистанции, ношению масок и другим предпринятым мерам. Ранее гриппозная инфекция не встречалась с режимом самоизоляции. При этом в Роспотребнадзоре указали, что определённые выводы по гриппу в нашей стране делать очень рано. Многое зависит от того, как будет развиваться ситуация в весенний период.



