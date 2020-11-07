Вирусолог Александр Чепурнов считает, что вакцина от коронавируса может стать бесполезной из-за норок

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7 ноября 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

норка, фото: pixabay.com

Заражение норок коронавирусом может привести к тому, что вакцина от COVID-19 может стать бесполезной, считает экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор", вирусолог Александр Чепурнов.

Пандемия может затянуться, поскольку вирус у животных создает вероятность образования нового очага. Это дополнительный риск, которых и так хватает, считает вирусолог. В России есть хозяйства, которые разводят норок, их много. Есть бюрократическая проблема: кто их будет проверять?

А главная опасность обнаруженного у норок коронавируса – это неспособность вакцины противостоять мутировавшей версии, заявил Чепурнов «Говорит Москва».

Случаи заражения норок новым коронавирусом были обнаружены в Дании, в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.