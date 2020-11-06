Мурашко пояснил, почему нельзя принимать антибиотики при легком течении COVID-19

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6 ноября 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Применение антибиотиков при легком течении заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 является не только бесполезным, но даже опасным. Это объяснил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, антибиотикотерапия не является терапией против коронавирусной инфекции впрямую, использовать антибиотикотерапию необходимо только при осложнении.

Мурашко в эфире Первого канала рассказал, что антибиотики при легком течении коронавирусной инфекции нового типа не назначаются, так как назначение таких препаратов может быть опасным.

Директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Инна Куликова ранее заявила, что потребление антибиотиков в России выросло, а при коронавирусной инфекции они бесполезны.