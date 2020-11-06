Лечебные учреждения Приморья получат бесплатные лекарства для лечения COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье

6 ноября 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Более 71 миллиона рублей получит Приморский край на приобретение лекарственных препаратов для больных коронавирусной инфекцией, получающих лечение амбулаторно. Краевое Министерство здравоохранения начало закупочные процедуры по приобретению медикаментов для этих целей в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации. Как сообщается, бесплатные лекарства поступят в лечебные учреждения Приморья уже в конце ноября.

Решение о предоставлении федеральных средств на обеспечение бесплатными лекарствами людей, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому, было принято главой государства на минувшей неделе, 28 октября, на совещании с членами правительства Российской Федерации.

«Что касается помощи регионам… нужно это сделать и сделать это прямо сейчас. Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально‑технической базы, на тестирование. Именно на борьбу с COVID‑инфекцией, именно на эти цели, а не на какие‑то другие», – подчеркнул Владимир Путин.

Наш край по предварительному распределению получает около 72 миллионов рублей на приобретение лекарственных препаратов для амбулаторных больных в соответствии с временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения России.

«В кратчайшие сроки пройдут закупочные процедуры. Уже определены ответственные лица, начата работа с поставщиками. Надеемся, что в течение двух-трёх недель в крае начнут в полном объёме обеспечивать амбулаторную помощь лекарственными препаратами», – отметила заместитель председателя краевого правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Между тем, правительство Приморского края уже направило 12 миллионов рублей на приобретение препаратов для лечения амбулаторных больных. Эта закупка уже идёт, договора подписаны, и в конце октября поставки частично начаты, уточнила глава краевого минздрава.

«Все лекарственные препараты будут выдаваться участковым терапевтом по назначению и должны приниматься в соответствии с планом лечения», – подчеркивают специалисты краевого министерства здравоохранения.

Как отмечала на совещании президента с членами правительства зампред кабинета Татьяна Голикова, анализ клинических особенностей течения новой коронавирусной инфекции, а также сочетанных инфекций, например, ОРВИ и COVID, показал, что медицинская помощь до 70 процентов пациентов может оказываться в амбулаторных условиях. «Лечение больных, как мы понимаем, должно начинаться как можно раньше – при появлении первых симптомов. Это позволит в том числе и разгрузить сам коечный фонд. Здесь очень многое зависит от лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе и доступности лекарственных средств для наших граждан на амбулаторном этапе».

Также обратим внимание приморцев на то, что с 28 октября вступило в силу постановление главного санитарного врача России, которым установлено обязательное ношение масок в общественных местах, общественном транспорте и в других местах массового скопления людей. Исходя из эпидемиологической ситуации регионам рекомендовано устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий с 23 до 6 часов утра, а также усилить санитарно‑противоэпидемиологические меры в отношении лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.