Главный научный сотрудник центра им. Гамалеи Альтштейн назвал сценарий по COVID-19 на 2021 год

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31 октября 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 может случиться в России после новогодних каникул. Подъем заболеваемости произойдет, если люди разгуляются на праздники и забудут про противоэпидемические меры.

Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, считает, дополнительных ограничений вводить не следует.

В 2021 году россияне на новогодние каникулы будут отдыхать с 1 по 10 января. Альтштейн предупредил, что если люди расслабятся, забудут об опасности ковида, будут гулять изо всех сил, будут общаться и не соблюдать все меры, то будет плохо. "Будем мучиться", - цитирует эксперта URA.RU.

Отвечая на вопрос, стоит ли ждать новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России после новогодних каникул, Альтштейн сказал, что "если люди будут соблюдать во время каникул противоэпидемические меры, мы справимся".