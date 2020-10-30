Врач Васичкин объяснил, как определить инсульт «ударом»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

30 октября 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixabay.com

Заведующий отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ЦКБ Управделами президента РФ Сергей Васичкин рассказал о способе распознать инсульт с помощью теста «ударом». По его словам, он позволяет определить наличие и выраженность основных симптомов – асимметрии лица, слабости рук и ног, нарушений речи.

«У – улыбка, то есть мы просим пациента улыбнуться, в момент мимических проб видим асимметрию лица: сглаженность носогубной складки, опущенность угла рта. Д – движение, мы можем видеть разницу между объемом двигательной активности слева и справа, когда просим пациента поднять руки вперед – он либо совсем не может поднять руку, либо она начнет опускаться по сравнению со здоровой стороной. А – артикуляция, речь. Мы просим пациента ответить на несколько простых вопросов. Насколько хорошо он нас понимает, насколько мы его понимаем, насколько связаны слова, буквы в слове – так мы можем судить о наличии патологии речи. Р – решение. Нам нужно как можно быстрее принять решение об оказании помощи, звонке в скорую и госпитализации такого больного», - пояснил он «Мир24».

Васичкин отметил, что инсульт характеризуется наличием общемозговой и очаговой симптоматики. Общемозговая - внезапная потеря сознания, интенсивная головная боль, тошнота и рвота, а очаговая – это симптомы, которые указывают на повреждение каких-либо участков головного мозга, уточнил врач. Также проявлениями инсульта она назвал внезапно развившееся нарушение координации, двоение изображения, выпадение чувствительности.

«Причиной развития инсульта служит тромбоз, который приводит к прекращению кровообращения в каком-либо из мозговых сосудов, или разрыв мозгового сосуда. В этом случае кровь попадает в ткань головного мозга или на его поверхность», - добавил эксперт.