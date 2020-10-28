Приморцы могут сами изменить ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье

28 октября 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели. Владивосток», Правительство Приморского края ]

Эпидемиологическую обстановку на текущий момент в Приморье оперативный штаб рассматривают практически ежедневно

По состоянию на вторник, 27 октября число заболевших коронавирусом составило, нарастающим итогом – 14 613 человек, доложила руководитель территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в Приморье - главный санитарный врач края Татьяна Детковская.

Её информацию подтвердили представители краевого министерства здравоохранения, отметившие, что эпидемиологическая обстановка в нашем крае всё ещё остаётся напряжённой – врачи работают с чрезвычайной нагрузкой.

«В течение прошлой недели и начале этой мы видим увеличение количества заболевших и обратившихся в медицинские организации Приморского края. Для пациентов с коронавирусом у нас перепрофилировано более одной тысячи восьмисот коек, хотя изначально по нормативам рекомендовали девятьсот сорок восемь. Эти места обеспечены подводом кислорода, в достаточном количестве имеются реанимационные койки. Тем не менее, в настоящее время коечный фонд занят на девяносто процентов%, в некоторых учреждениях загрузка коек полная», – отметила заместитель председателя краевого правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Поможет стабилизировать обстановку, подчеркнула министр, грамотная реакция граждан на первые признаки болезни.

«Любая респираторная симптоматика – это повод оставаться дома, не ходить в коллектив. Несмотря на загруженность линии, обязательно нужно дозвониться в поликлинику. Врачи обращают внимание на то, что пиковая нагрузка – с восьми утра до полудня, а с шести вечера и до двадцати часов дозвониться гораздо легче, можно вызвать врача на следующий день. Кроме того, в дистанционном режиме можно получить консультацию, что делать, если анализ оказался положительным, что делать, если нет никаких симптомов или пропало обоняние. Важно помнить, что листок временной нетрудоспособности выдают даже без посещения поликлиники – идти в медучреждение только за больничным нет никакой необходимости», – обращает внимание приморцев глава краевого минздрава.

Особо Анастасия Худченко остановилась на возросшем среди населения спросе на такой метод исследования как компьютерная томография. Хотя во Владивостоке все центры уже переведены в круглосуточный режим работы, но нагрузка остаётся очень большая.

«Томографию назначает врач по определённым показаниям. Нельзя её использовать для того, чтобы просто исключить COVID, не нужно её делать, если инфекция подтвердилась, но нет симптоматики. Это метод исследования ренгенологический, он применяется для того, чтобы определить тактику ведения. Назначаем его в основном пациентам, которые больше трёх-пяти дней лихорадят с температурой выше тридцати восьми с половиной градусов», – подчеркнула Анастасия Худченко.

В свою очередь губернатор Приморского края Олег Кожемяко ещё раз особо отметил важность и значимость соблюдения мер по недопущению дальнейшего распространения инфекции за пределы уже сформированных очагов.

«Главная задача – локализовывать болезнь там, где она зарождается. Если будем следить за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте, если руководители будут проводить разъяснительную работу со своими сотрудниками, не будут допускать людей с признаками ОРВИ на рабочие места, тогда ситуация будет управляемой. Это

непреложные правила, которые помогут ограничить распространение инфекции. Каждый человек должен понимать, что от него зависит не только его жизнь и здоровье, но и самочувствие близких, коллег и других людей, с которыми он может столкнуться», – напомнил приморцам Олег Кожемяко.

Приморцам важно помнить, что в крае продолжает действовать режим повышенной противоэпидемической готовности, требующий от каждого строго соблюдения санитарно-эпидемиологических правил – носить маску, придерживаться «социальной дистанции» и чаще мыть руки, а также сохранять чистоту поверхностей.