«Здравозахоронение»: госпитализация с собственными раскладушками

Аргументы Недели → Здоровье 13+

26 октября 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

Реализация национальных проектов не обозначила практически никаких улучшений в жизни россиян. Более того, ряд направлений вообще показали ухудшение. В особо сложное положение попало здравоохранение.



К примеру, как пишет «Независимая газета», в Липецке не хватает коек для госпитализации больных, по этой причине их просят приходить в лечебное учреждение со своими раскладушками. При этом в больничных подвалах нагромождаются «горы трупов», так как патологоанатомы не справляются с объёмами работ.



Многие россияне не могут получить даже элементарной медицинской помощи. К примеру, в Алтайском крае терапевты поликлиник из-за нехватки персонала за сутки принимают до 90 человек при норме в 25. Депутат Новоалтайского городского совета Дмитрий Гришин говорит, что граждан лишили здравоохранения. В городе нет роддома, станции скорой помощи. Единственная больница перепрофилирована в госпиталь для пациентов с коронавирусом.



Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на днях сообщила жителям региона, что в ближайшее время период ожидания скорой помощи сократится до ... 3-х дней. В настоящее время он составляет 5 суток.



Помимо ковидной нагрузки здравоохранение даёт сбои из-за недостаточности финансирования. В некоторых регионах оно составляет не больше 30% от предусмотренного объёма. Поэтому надо беречь своё здоровье самим, чтобы не попасть на раскладушку или в подвал.



