Как правильно соблюдать самоизоляцию в Латвии

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 октября 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Один из актуальных вопрос для правительства Латвии – самоизоляция. И это совершенно верно: много случаев, когда латвийские путешественники «привозят» коронавирус из-за границы.

Из всех ли стран, которые посетили латвийцы, следует соблюдать самоизоляцию?

Понятно, что люди устали от ограничений в период коронавируса, но, увы, болезнь пока «бушует». Но, латвийцы продолжают выезжать за пределы Латвии.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая прокомментировала ситуацию:

«Самоизоляция не требуется при возвращении из Греции, Финляндии, Эстонии, Норвегии. Совсем недавно не нужно было соблюдать самоизоляцию из Кипра. Правила изменились. Теперь нужно. Заболеваемость коронавирусом растет. Во время самоизоляции нельзя посещать общественные мероприятия, приглашать людей в гости, пользоваться общественным транспортом, ходить на работу. Следует следить за своим здоровьем и сообщать о любых симптомах своему семейному врачу. В самоизоляции находится сам человек, который вернулся из-за границы, а другие члены семьи могут вести привычный образ жизни. Естественно, наблюдая за своим здоровьем».