Хирург Малиновский заявил, что небрежное отношение к протезам может привести к развитию рака языка

Челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский в рамках разговора с журналистами в воскресенье заявил, что небрежное отношение пациентов к зубным протезам может стать причиной развития рака языка.
Малиновский отметил, что когда происходит постоянное натирание протезом слизистой, которое приводит к хронической травме, может развиться онкологическое заболевание. Медик уточнил, что любая хроническая травма способна стать пусковым механизмом для возникновения рака.
Кроме того, по словам Игоря Малиновского, спровоцировать онкологию могут отлом зубов и несостоятельность коронок.
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