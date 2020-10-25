Хирург Малиновский заявил, что небрежное отношение к протезам может привести к развитию рака языка

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25 октября 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

кабинет стоматолога, pixabay.com

Челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский в рамках разговора с журналистами в воскресенье заявил, что небрежное отношение пациентов к зубным протезам может стать причиной развития рака языка.

Малиновский отметил, что когда происходит постоянное натирание протезом слизистой, которое приводит к хронической травме, может развиться онкологическое заболевание. Медик уточнил, что любая хроническая травма способна стать пусковым механизмом для возникновения рака.

Кроме того, по словам Игоря Малиновского, спровоцировать онкологию могут отлом зубов и несостоятельность коронок.