С помощью тест-системы НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи можно узнать свой COVID-статус

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 октября 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Заболеваемость COVID-19 снова растет по всей России. В Москве, где складывается особенно сложная ситуация, недавнее усиление антиковидных мер пока не привело к улучшениям. Чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо пройти тестирование на коронавирус и узнать, насколько эффективен ваш иммунитет.

Сами виноваты

Число летальных случаев, вызванных заражением COVID-19, в столице также растет. По данным оперативного штаба города, на 22 октября в Москве выявлено 381430 случаев коронавируса, а общее число скончавшихся достигло 6187 человек. Тем временем, большинство граждан не спешат снижать свою социальную активность. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, главная причина роста заболеваемости COVID-19 в Москве — «поведенческая». Граждане продолжают не соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

Видимо, каждый по обыкновению надеется на русский авось и то, что именно его тяжелое течение болезни уж точно обойдет стороной. А часто и на то, что в организме уже есть иммунитет к вирусу, ведь нам так часто говорят о бессимптомном или легком течении болезни.

Русская рулетка

Действительно, новый вирус переносится очень по-разному. Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале даже написал, что фактически врачи имеют дело с двумя разными болезнями, вызываемыми одним вирусом. Он назвал их КОВИД-1 и КОВИД-2. Первым, в форме банального ОРЗ, по словам Мясникова, переболеют 90% инфицированных, у которых есть симптомы (у 40% и более их нет вообще). Во втором случае развивается вирусная пневмония, которая, к счастью, встречается на порядки реже, чем бессимптомное носительство и ОРЗ. «И тут прогноз зависит от степени поражения легких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению», - отмечает врач.

И тут угадать очень сложно. Несмотря на то, что основными группами риска считаются пожилые и люди с хроническими заболеваниями, COVID-19 в тяжелой форме поражает и молодых и внешне крепких людей.

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказывает, что продолжительность иммунитета к коронавирусу у переболевших зависит от многих факторов.

«Люди настолько разнообразны не только внешне, но и физиологически. У одних три месяца, у других полгода, в первую очередь связано с формой, с тяжестью заболевания...», - говорит он.

По мнению Гинцбурга, тем, кто перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно или в легкой форме, показана вакцинация, наряду с теми, кто не болел совсем. Ведь случаи повторного заболевания COVID-19 оказались совсем не редкостью.

Знание – сила

Жить в счастливом неведении по нынешним меркам, мягко говоря, безответственно. Знать свой COVID-статус важно не только для собственного спокойствия, но и для заботы о семье и окружающих. Особенно если вы продолжаете работать в офисе, пользоваться общественным транспортом и вести активный социальный образ жизни. Тестирование на коронавирус – одна из главных мер борьбы с эпидемией. И тут, в отличие от массовой вакцинации, которая начнется в лучшем случае через несколько месяцев, у медиков уже есть зарегистрированные и действенные инструменты.

Чтобы узнать, есть ли у вас иммунитет к коронавирусу, необходимо сдать тест на антитела. Таких тестов в медицинских учреждениях предлагается множество. При этом разработчики диагностических систем продолжают совершенствовать их точность и специфичность. Одна из последних российских разработок – так называемые тест-системы третьего поколения. В отличие от предыдущих поколений тест-систем, они позволяют выявить не любые антитела, которые организм произвел в ответ на вирус, а именно те, которые обеспечивают действенную иммунную защиту.

Дело в том, что для жизнедеятельности и размножения в организме коронавирусу, как и любому другому вирусу, необходимо проникнуть в клетки организма. У коронавируса за это отвечает его «корона», а точнее – «шипы» на оболочке. С помощью части расположенного на конце «шипа» S-белка – рецептор-связывающего домена (Receptor-binding domain, или RBD) – вирус соединяется с рецептором клетки и проникает в нее.

Чтобы предотвратить стыковку вируса и здоровой клетки, наш организм производит специальные антитела – белки, которые блокируют рецептор-связывающие домены вируса. Они называются анти-RBD антитела. Именно они обеспечивают действенную защиту от повторной болезни. Именно они должны вырабатываться в организме после болезни или вакцинации. И именно их «отлавливает», например, тест-система, которую разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи и недавно запустила в массовое производство компания «Ниармедик Плюс». Тесты уже используются в клиниках Москвы и Московской области.

Причин сделать подобный тест может быть масса. Допустим, если вы переболели COVID-19 и хотите узнать выработался ли у вас достаточный защитный иммунитет, чтобы не опасаться повторного заражения. Или у вас была ОРВИ, но на ковид вы не проверялись, списали на сезонную простуду – в этом случае тест подтвердит было ли это действительно всего лишь ОРВИ или все же ковид в легкой форме, и опять-таки покажет, есть ли эффективный иммунитет. Или вы не болели, но контактировали с болеющим человеком – тут тоже хорошо бы знать, отреагировал ли иммунитет на контакт с вирусом и насколько сильно. Ну и возможно вы собираетесь пройти вакцинацию в числе добровольцев третьей фазы испытаний или быть в первых рядах, как только начнется массовая вакцинация. В этом случае тест поможет убедиться, что вакцинация вам действительно нужна.

Кстати, эти тест-системы уже рекомендованы Минздравом России для проверки поствакцинального иммунитета у тех, кому была сделана прививка от коронавируса. Их используют для того, чтобы подтвердить, что разработанные вакцины действительно вызывают образование достаточного количества вирус-нейтрализующих антител, смогут защитить население от опасной болезни и вернуть нас всех к обычной жизни.