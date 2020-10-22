Что необходимо знать о прививке от гриппа

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22 октября 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

В НИЦЭМ имени Гамалеи объяснили, что прививку от гриппа нужно делать именно осенью, когда вирус ещё не так активен. Формирование иммунитета происходит в течение 2-3 недель. Поэтому сейчас самое оптимальное время для вакцинации.



Человек может одновременно заболеть и гриппом и коронавирусом. Такие пациенты болеют весьма тяжело. Прививки особо необходимы школьникам, педагогам, а также врачам и всем, кто часто контактирует с инфицированными людьми.



Современные вакцины против гриппа не представляют опасности. После вакцинации у человека вырабатывается специфический иммунитет, который способен защищать организм и от других респираторных заболеваний.



Прививок не стоит бояться. Ежегодно по всей стране от гриппа вакцинируются миллионы граждан. Препарат обеспечивает эффективность на протяжении года. Данный способ защиты удобен тем, что не нужно пить в течение длительного времени противогриппозные лекарства. К тому же применять препараты для укрепления иммунитета без назначения специалиста опасно для здоровья.



