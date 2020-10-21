Власти Приморья обязали проводить в крае дезинфекцию общественных пространств

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21 октября 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели. Владивосток», пресс-служба краевого правительства ]

Инфекция распространяется не только воздушно-капельным путём, но и сохраняется на поверхностях

По словам руководителя управления Роскомнадзора – главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, инфекция распространяется не только воздушно-капельным путём, но и сохраняется на поверхностях.

«В частности, она была обнаружена на перилах выхода на перрон вокзала», – уточнила Татьяна Детковская.

В связи с этим губернатор Приморья Олег Кожемяко ещё раз подчеркнул важность и необходимость проведения дезинфекции общественных мест, а также соблюдения масочного режима в транспорте и магазинах. Как доложили губернатору главы муниципалитетов, административные комиссии ежедневно проводят рейды, в ходе которых на нарушителей режима повышенной готовности составляются административные протоколы. Напомним, что в соответствии с постановлением губернатора Приморского края № 21-пг граждане должны быть в защитных масках при посещении объектов торговли, сферы услуг и поездках в общественном транспорте. Предприниматели, в свою очередь, обязаны обеспечить использование своими сотрудниками защитных масок, проводить дезинфекцию общественных пространств, не допускать на свои объекты людей без масок, не оказывать им услуги. Нарушение установленных правил влечёт административную ответственность по части 1 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации: для граждан это штраф до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – штраф до 50 тысяч рублей, для предпринимателей (не юридических лиц) – штраф до 50 тысяч рублей и для юридических лиц – штраф до 300 тысяч рублей.

«В этом вопросе не может быть никаких послаблений, так как от соблюдения санитарных мер зависит жизнь и здоровье людей. Главная цель рейдов – побудить выполнять простые эпидтребования, способные уберечь население от заболевания. Но если эти меры не выполняются, нарушителей нужно штрафовать», – потребовал Олег Кожемяко, подчеркнув, что транспортные компании, злостно нарушающие решения оперативного штаба, могут лишиться маршрутов, на которых сейчас работают.

Ещё раз напомним нашим читателям и всем приморцам, что в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям необходимо неукоснительно придерживаться санитарно-эпидемиологических правил – соблюдать гигиену рук и поверхностей, носить медицинскую маску, избегать людных мест и придерживаться «социальной дистанции».