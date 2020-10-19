Анна Попова назвала ситуацию с COVID-19 в РФ напряженной
19 октября 2020, 16:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в РФ напряжённая, в ряде других стран она даже критическая. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова уточнила: в России сегодня принимаются все меры, чтобы стабилизировать ситуацию. По ее словам, сейчас важно соблюдать все правила профилактики распространения коронавирусной инфекции - носить маски, беречь людей старшего возраста и пациентов с хроническими патологиями.
"Лучше это время провести дома. Это период эпидподъема", - пояснила она.
Ранее сообщалось: в Иране за минувшие сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом нового типа.
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