Анна Попова назвала ситуацию с COVID-19 в РФ напряженной

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19 октября 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Больница. Фото: pixabay.com

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в РФ напряжённая, в ряде других стран она даже критическая. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова уточнила: в России сегодня принимаются все меры, чтобы стабилизировать ситуацию. По ее словам, сейчас важно соблюдать все правила профилактики распространения коронавирусной инфекции - носить маски, беречь людей старшего возраста и пациентов с хроническими патологиями.

"Лучше это время провести дома. Это период эпидподъема", - пояснила она.

Ранее сообщалось: в Иране за минувшие сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом нового типа.