На Кубани умерли трое COVID-больных за сутки

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19 августа 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За прошедшие сутки двое пациентов с коронавирусом – мужчина и женщина, скончались в Сочи, один больной умер в Краснодаре. По данным краевого оперштаба по борьбе с инфекцией, за весь период пандемии в регионе коронавирус унес жизни 148 человек.

68-летний житель Сочи заболел 5 августа. Симптомы: кашель, высокая температура. Несколько дней за медицинской помощью больной не обращался, лечился дома, самостоятельно. 9 августа его состояние резко ухудшилось, он был госпитализирован в сочинскую инфекционную больницу №2. Тест на коронавирус оказался положительным. С 10 августа пациент был подключен к аппарату ИВЛ. У него развились двусторонняя полисегментарная очаговая тотальная пневмония и полиорганная недостаточность, которые привели к летальному исходу. Мужчина был в группе риска из-за возраста и гипертонической болезни, которой страдал.

79-летняя жительница Сочи почувствовала себя плохо 3 августа, но сначала к врачам не обращалась. 6 августа ее доставили в инфекционную больницу №2 на карете «скорой помощи». 11 августа пациентку подключили к аппарату ИВЛ. У нее диагностировали коронавирус, двустороннюю полисегментарную очаговую пневмонию и синдром полиорганной недостаточности. Женщина также страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями. Спасти ее жизнь врачам не удалось.

75-летний краснодарец умер в краевой больнице №2, куда был экстренно доставлен 27 июля после нескольких дней самостоятельного лечения. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. Причиной смерти пациента стала двусторонняя пневмония. У мужчины были сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

По данным краевого оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 19 августа, за сутки в регионе заболели 86 человек. Общее число COVID-больных за весь период пандемии составило 10 161 человек. 8556 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 68 человек за последние сутки. 32 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 5 пациентов – на ЭКМО в краевой больнице №1.