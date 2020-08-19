На Кубани снова продлен режим повышенной готовности

Аргументы Недели → Здоровье

19 августа 2020, 08:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности о 3 сентября. Губернатор назвал продление вынужденной мерой, поскольку впереди – бархатный сезон на курортах края, и ситуацию следует держать под контролем.

Губернатор напомнил, что в регионе сохраняются некоторые ограничения. Так, по-прежнему под запретом проведение деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с числом участников свыше 100 человек. Не разрешается оказание услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и горнолыжных трассах. Действует масочный режим, а для жителей края старше 65 лет – сохраняется режим самоизоляции.

Вместе с тем глава края охарактеризовал эпидобстановку в регионе как стабильную. В связи с этим в образовательных учреждениях разрешено провести 1 сентября торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Присутствовать на них могут только учащиеся 1-х, 9-х и 11-х классов. Также разрешено провести торжественные мероприятия по случаю начала занятий для студентов первых курсов профессиональных образовательных организаций. Все мероприятия должны проводиться при строгом соблюдении всех предписаний Роспотребнадзора.

С учетом требований Роспотребнадзора начнут работу и организации дополнительного детского образования.