Врач-травматолог сообщил, что заболевание суставов можно вылечить жиром

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 августа 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Травматолог Андрей Волна рассказал, что первые две стадии заболевания суставов проходят практически бессимптомно, поэтому многие их пропускают. Он отметил, что людям с факторами риска необходимы регулярные профилактические обследования. Больше других рискуют заболеть те, у кого есть лишний вес, подагра, нарушение обмена веществ.

Врач отметил, что если человек не запустил свою болезнь, то справиться с остеоартритом, воспалением суставов и другими заболеваниями позволяет новая методика безоперационного восстановления тканей. "Используют особую фракцию собственного жира, который содержит в составе стволовые клетки. Они уменьшают воспаление и способствуют регенерации хрящевой, костной и мышечной ткани", -пояснил специалист.