Врач-травматолог сообщил, что заболевание суставов можно вылечить жиром
18 августа 2020, 18:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
Травматолог Андрей Волна рассказал, что первые две стадии заболевания суставов проходят практически бессимптомно, поэтому многие их пропускают. Он отметил, что людям с факторами риска необходимы регулярные профилактические обследования. Больше других рискуют заболеть те, у кого есть лишний вес, подагра, нарушение обмена веществ.
Врач отметил, что если человек не запустил свою болезнь, то справиться с остеоартритом, воспалением суставов и другими заболеваниями позволяет новая методика безоперационного восстановления тканей. "Используют особую фракцию собственного жира, который содержит в составе стволовые клетки. Они уменьшают воспаление и способствуют регенерации хрящевой, костной и мышечной ткани", -пояснил специалист.
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