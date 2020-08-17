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Исследователи рассказали, что йога помогает избавиться от тревожности

, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

Исследователи рассказали, что йога помогает избавиться от тревожности
фото: pixabey

Исследователи подчеркнули, что йога может использоваться для лечения тревожности. Специалисты отметили, что регулярная практика йоги почти так же эффективна, как разговорная терапия, которая уже предлагается Национальной службой здравоохранения Великобритании для лечения генерализованного тревожного расстройства (ГТР).

У 54 % участников, которые занимаются йогой, симптоматика улучшилась по сравнению с 33% в группе обучения управления стрессом. По словам исследователей, среди тех, кто проходил лечение с помощью разговорной терапии, критерии улучшения симптомов наблюдались у 71%. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Psychiatry», — пишет The Times.

ЕСт

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