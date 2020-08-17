Врач объяснил, когда полоскать горло морской водой опасно

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 августа 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: море, pixabay.com

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, почему полоскать нос и рот морской водой не всегда полезно. По его словам, в некоторых случаях данное средство лучше заменить раствором из аптеки.

«Промывание морской водой носа – это популярный способ самолечения. У этого метода есть определенные подвохи. Нельзя везти домой морскую воду с моря, где вы отдыхаете. Пока вы возвращаетесь домой, вода начинает тухнуть и никаких полезных свойств она уже не имеет. Нужно использовать растворы, которые продают в аптеке или приготовить раствор самостоятельно», - пояснил он радио Sputnik.

Отоларинголог призывает людей внимательнее относиться к морской воде, которую они используют, поскольку иногда она может нанести больше вреда, чем пользы. Он отметил, что вода может быть чистой и прозрачной или мутной и цветущей: «Если мы говорим про Черное море, то к августу месяцу вода уже начинает цвести, а это не очень хорошо. Такой водой полоскать горло не стоит. Если мы говорим про Средиземное море, то это относительно чистое море с большей соленостью, его вода может быть полезной для задней стенки глотки и небных миндалин».

При этом Зайцев рекомендует пользоваться антисептиком на водной основе, поскольку это гораздо эффективнее.