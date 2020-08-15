Исследователи опробовали и посоветовали способ дезинфекции масок с помощью бытовой кухонной техники
15 августа 2020, 15:23[ «Аргументы Недели» ]
Американские исследователи опробовали и посоветовали дезинфицировать маски, которые особенно востребованы во время пандемии коронавирусной инфекции CIVID-19, с помощью бытовой кухонной техники - рисоварок и мультиварок.
О том, что рисоварки и мультиварки можно использовать для обработки защитных масок типа №95, выяснили исследователи из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, - сообщает mail.ru.
На youtube появилось видео с подробной инструкцией, как продезинфицировать использованные маски. Американские исследователи считают, что при обработке маски очень горячим сухим воздухом ее можно использовать до 20 раз. Ученые убеждены, что высокая температура в мультиварке может убить четыре типа вирусов на респираторах N95, в том числе коронавирус.
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