Исследователи опробовали и посоветовали способ дезинфекции масок с помощью бытовой кухонной техники

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 августа 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

медики в масках, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Американские исследователи опробовали и посоветовали дезинфицировать маски, которые особенно востребованы во время пандемии коронавирусной инфекции CIVID-19, с помощью бытовой кухонной техники - рисоварок и мультиварок.

О том, что рисоварки и мультиварки можно использовать для обработки защитных масок типа №95, выяснили исследователи из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, - сообщает mail.ru.

На youtube появилось видео с подробной инструкцией, как продезинфицировать использованные маски. Американские исследователи считают, что при обработке маски очень горячим сухим воздухом ее можно использовать до 20 раз. Ученые убеждены, что высокая температура в мультиварке может убить четыре типа вирусов на респираторах N95, в том числе коронавирус.