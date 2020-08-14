Специалист рассказал, как крик может помочь снять стресс

Психиатр Юрий Вяльба рассказал, как крик может оказать помощь в решении внутренних проблем при условии, что ваш крик будете слышать только вы. По мнению эксперта, крик способствует снятию сильного эмоционального напряжения.
Врач рекомендует кричать на улице, но чтобы это было безопасно для окружающих. При крике эмоциональная энергия не идет внутрь человека, не разрушает его в психическом плане. Если вы кричите на других людей, то можете сделать только хуже своему психическому здоровью, передает интернет-портал Подмосковье сегодня.
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