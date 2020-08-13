Специалист по сельскому хозяйству рассказал, как долго можно хранить чай

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13 августа 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabey

Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, как долго можно хранить чай и как правильно это делать. По словам эксперта, все зависит от сорта чая. Если соблюдать условия хранения, со временем он станет еще вкуснее, а обычный листовой наоборот теряет через какой-то промежуток времени свой вкус и полезные свойства, передает интернет- портал "Подмосковье сегодня".



Специалист добавил, что в открытой таре чай хранится меньше года. Викулов обращает внимание на его уязвимость. Он реагирует на запахи, влажность и присутствие различных веществ, хранящихся дома. Эксперт рекомендует хранить чай в герметичной таре, которая должна быть керамической.