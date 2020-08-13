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Диетолог объяснил, какое количество питательных веществ необходимо человеку в сутки

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Диетолог объяснил, какое количество питательных веществ необходимо человеку в сутки
фото: pixabey

Известный врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о том, какое количество питательных веществ необходимо человеку в сутки.При определении рациона питания, должны учитываться индивидуальные особенности человека, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня". 

Врач считает, что рацион питания должен быть сбалансированным, с учетом индивидуальных особенностей организма человека — в том числе, его заболеваний и тех задач, которые ставит перед собой специалист в лечении данного пациента.

По мнению диетолога, не существует каких-либо особенных продуктов, обладающих высокой ценностью для разных сезонов. Для сбалансированного рациона питания человеку следует употреблять белка не менее 70 граммов в сутки, жиров не менее 40-50 граммов в сутки.

ЕСт

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