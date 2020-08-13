На южном Кавказе не улучшается ситуация с коронавирусом

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13 августа 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

На Южном Кавказе снова ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Руководство Армении вынуждено продлить карантинные ограничения, хотя ещё несколько дней назад все были настроены на смягчение ситуации.



В Азербайджане карантинный режим остаётся без изменений и будет корректироваться в зависимости от ситуации. Грузия вынуждена вводить жёсткие ограничения в ряде районов. Большая вспышка была зафиксирована в Сванети. В него въезд закрыт почти на месяц. На момент введения карантина в регионе находилось более тысячи туристов.



В самой тяжёлой ситуации остаётся Армения. Система здравоохранения государства не справляется с нагрузкой. Население тем не менее просит руководство страны открыть авиасообщение, так как многие остались без возможности встречи с родными, находящимися за рубежом. Многие желают уехать в Россию на заработки, так как с весны остались без средств существования.



Более стабильная ситуация в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе. Всего несколько летальных случаев зафиксировано в Абхазии. Местное население радо открытию границы с Россией. В южную страну хлынул поток российских туристов. При этом абхазские власти опасаются, что приезжие создадут риски для увеличения заболеваемости коронавирусом. Местные врачи уже выразили свою тревогу, так как, по их мнению, система здравоохранения страны может просто не справиться с возможной нагрузкой.



