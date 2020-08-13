Сводка COVID-19: на Кубани 90 новых больных за сутки

Аргументы Недели → Здоровье

13 августа 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае за сутки прибавилось 90 COVID-больных. По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 13 августа, всего в регионе коронавирусом заболели 9642 человека. Среди тех, кто заразился COVID-19 за последние сутки, 61 женщина и 29 мужчин. Возраст заболевших – от девяти лет до 91 года.

Больше всего заболевших в Краснодаре и Сочи – 21 и 15 человек соответственно. Коронавирус подтвержден у двух детей 9 и 14 лет. По 7 зараженных – в Туапсинском и Кущевском районах, в Северском районе вирус обнаружен у 5 человек, в Динском районе – у 4. По 3 человека заразились в Павловском, Усть-Лабинском, Тбилисском, Тихорецком районах. По 2 новых больных – в Белореченском, Гулькевичском районах, а также в Горячем Ключе. По одному зараженному в Новороссийске, Ейском, Белоглинском, Кавказском, Апшеронском, Курганинском, Абинском, Ленинградском, Мостовском, Выселковском, Лабинском, Славянском, Красноармейском районах.

Всего на сегодняшний день в медучреждения края с подозрением на COVID-19 обратились 27 806 человек. Лабораториями проведено 679 115 исследований, подтверждено 9642 случая заражения коронавирусом. Справились с инфекцией и выписались из кубанских больниц с выздоровлением 8269 пациентов, в том числе 41 человек за последние сутки. 136 пациентов умерли, 44 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 пациента – на ЭКМО в краевой больнице №1.

В России, по данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 13 августа, общее число COVID-больных достигло 907 758 человек, 5057 заразились за последние сутки. Выздоровели 716 396 человек, 6 098 из них – за сутки. Скончались 15 384 пациента, 124 – за прошедшие сутки.