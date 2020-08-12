Гинцбург перечислил противопоказания для прививки от кронавируса COVID-19

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12 августа 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

вакцина, фото: Xinhua, globallookpress.com

Прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 противопоказано ставить людям с серьезными хроническими заболеваниями и страдающим аллергией. Проивопоказания к вакцинации против коронавируса назвал Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, под руководством которого разработали препарат от "ковида".

Микробиолог, академик РАН Александр Гинцбург сообщил: "Из противопоказаний - серьезные хронические аутоиммунные заболевания, чтобы не обострить их, артрит, артроз, острые стадии, поллинозы, аллергия на продукты питания". По его словам, необходимо "консультироваться с иммунологом, чтобы не обострить заболевания". Это касается практически всех вакцин.

Гинцбург также отметил, что "вакцину проверяли на эмбриотоксичность, ... никаких противопоказаний нет в данном смысле".

По его мнению, беременным не нужно вакцинировать. Лучше поставить себе прививку и от гриппа, и от коронавируса до наступления беременности.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система").