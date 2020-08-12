На Кубани прибавилось 87 COVID-больных за сутки

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 августа 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Суточная сводка по коронавирусу: в Краснодарском крае прибавилось 87 больных COVID-19. Самому старшему заболевшему – 91 год, младшему – полтора года. По данным краевого оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 12 августа, коронавыирус подтвердился у 54 женщин и 33 мужчин. Среди новых заболевших – семь детей в возрасте от полутора до 17 лет в Сочи, Краснодаре, Кущевском, Апшеронском и Лабинском районах.

В Краснодаре за сутки заболели 20человек, в Сочи – 15, в Кущевском районе – 10, в Апшеронском и Абинском районах – по 4. По три новых больных выявлены в Туапсинском, Ейском, Тихорецком, Красноармейском, Павловском и Выселковском районах. По два случая заражения зафиксировано в Северском, Мостовском, Динском и Лабинском районах, по одному – в Тимашевском, Кавказском, Приморско-Ахтарском, Ленинградском, Усть-Лабинском, Белореченском, Славянском районах и Новороссийске.

За весь период пандемии в крае заболели 9552 человека, 8228 пациентов выздоровели, в том числе –70 человек за последние сутки. 134 человека умерли, двое – в течение суток, 48 пациентов в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Еще трое заболевших находятся на ЭКМО в краевой больнице №1.

На сегодняшний день к медикам обратились с подозрением на коронавирус 27370 граждан, в том числе 3449 детей. В стационарах остаются 3562 пациента, включая 108 несовершеннолетних.

В целом по России, по данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом, инфекция выявлена у 902 701человека, 5 102 заболели за последние сутки. В стране выздоровели 710 298 человек, из них 7 123 – за сутки, умерли 15 260 пациентов, в том числе 129 в течение суток.