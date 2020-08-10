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10 августа 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Исследователи выяснили, что курильщики умирают в среднем на десять лет раньше, чем люди без этой вредной привычки. К такому выводу пришли врачи из Австралийского центра здоровья при Университете Южной Австралии.

В их новом исследовании, в рамках которого они изучили анализы свыше 150 тысяч человек, заключается, что каждая выкуренная сигарета повышает риск заражения определенными болезнями на 30 процентов и более. При этом речь идет о такой группе людей, которые курят уже долгое время.