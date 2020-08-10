Как обезопасить себя во время второй волны пандемии

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 августа 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

В России очень много пациентов, у которых после перенесённого вируса вырабатываются антитела. Помимо этого есть люди, которые вообще не восприимчивы к SARS-CoV-2. Их организм изучают медики, возможно, они смогут разгадать ответ и получить средство для борьбы с опасной инфекцией.



Российский иммунолог, академик Арег Тотолян отмечает, что приобретённый при встрече с инфекцией иммунитет способен лучше защитить организм от вируса, по сравнению с вакциной. Осенью люди могут столкнуться с более тяжёлой формой течения коронавируса. Стоит к этому психологически подготовиться. Вводить ограничения в масштабах всей страны не потребуется, но локальные меры могут стать резонными.

Определённую защиту от последствий коронавируса даёт прививка БЦЖ, отмечает специалист. Вакцина защищает организм от опасных патогенов, выполняет роль иммуномодулятора. Вакцинация БЦЖ приводит к облегчённому варианту протекания болезни и защищает от последствий.



Чтобы укрепить иммунитет во время эпидемии, принимайте витамины С и D. Помимо этого можно в качестве профилактики использовать интерферон-альфа. Он выпускается в виде спрея или каплей в нос.



