Росстат раскрыл реальную картину смертности от коронавируса в России

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 августа 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Росстат предоставил официальные сведения о смертности в России. По данным статистического ведомства, в июне текущего года скончалось на 25 тысяч человек больше, что за аналогичный период прошлого года. Прирост смертности составил 18%.



Большое количество людей умерло от инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых патологий. Но это были сопутствующие осложнения коронавируса. Ковид в случае летального исхода признавался главной причиной смерти.



К началу осени россияне начнут возвращаться из отпусков. Остаётся высоким риск того, что они привезут с собой «новую порцию коронавируса». К тому же в осенний период эпидемиологическая обстановка по ОРВИ всегда обостряется. Ситуацию может ухудшить начало нового учебного года, когда в учебные заведения придут массы школьников, студентов.



Чиновники сняли практически все ограничения, открыли границы. Получается, 25 тысяч россиян погибли не только от инфекции, сколько от проблем системы здравоохранения страны и разрухи в головах чиновников. Никого из руководителей городов и областей не сняли с должности за фальсификацию статистики по коронавирусу.



Принимаемые правительством эпидемиологические и политические решения полагались на цифры, присылаемые регионами. Но правдивую информацию никто не хотел слышать. Официальные данные поставили российское общество в шоковое состояние.



