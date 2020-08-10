Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Росстат раскрыл реальную картину смертности от коронавируса в России

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Росстат раскрыл реальную картину смертности от коронавируса в России

Росстат предоставил официальные сведения о смертности в России. По данным статистического ведомства, в июне текущего года скончалось на 25 тысяч человек больше, что за аналогичный период прошлого года. Прирост смертности составил 18%.

Большое количество людей умерло от инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых патологий. Но это были сопутствующие осложнения коронавируса. Ковид в случае летального исхода признавался главной причиной смерти.

К началу осени россияне начнут возвращаться из отпусков. Остаётся высоким риск того, что они привезут с собой «новую порцию коронавируса». К тому же в осенний период эпидемиологическая обстановка по ОРВИ всегда обостряется. Ситуацию может ухудшить начало нового учебного года, когда в учебные заведения придут массы школьников, студентов.

Чиновники сняли практически все ограничения, открыли границы. Получается, 25 тысяч россиян погибли не только от инфекции, сколько от проблем системы здравоохранения страны и разрухи в головах чиновников. Никого из руководителей городов и областей не сняли с должности за фальсификацию статистики по коронавирусу.

Принимаемые правительством эпидемиологические и политические решения полагались на цифры, присылаемые регионами. Но правдивую информацию никто не хотел слышать. Официальные данные поставили российское общество в шоковое состояние.

ПВ

В мире

Тихановская не намерена участвовать в протестных мероприятиях

Тихановская не намерена участвовать в протестных мероприятиях

Члены команды Светланы Тихановской, выступившей в качестве кандидата в президент Белоруссии, заявили, что не станут принимать участие в проходящих в стране акциях протеста, чтобы не допустить провокаций.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью