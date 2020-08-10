Исследователи рассказали, что древесные грибы помогают в борьбе с онкологией
10 августа 2020, 13:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: Мои года
Российские биологи совместно со своими коллегами из Монголии исследовали химический состав и биологическую активностьдревесных грибов и выяснили, что они действительно обладают способностью подавлять рост раковых клеток. В результате исследования ученые выяснили, что все изученные виды синтезируют и растительные, и животные химические соединения.
Исследователи обнаружили, что экстракты грибов не токсичны для нормальных клеток человека, при этом ряд образцов подавлял рост раковых клеток in vitro.
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