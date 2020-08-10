Роспотребнадзор перечислил продукты с повышенным риском возникновения инфекции
10 августа 2020, 13:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТВЦ.RU
В Роспотребнадзоре сообщили, что наиболее опасными блюдами являются заправленные майонезом или сметаной салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты и другие изделия из рубленного мяса. Также переносчиком инфекции может стать плохо вымытый фрукт или овощ.
Основными причинами пищевых отравлений и болезней являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение и нарушение правил личной гигиены работников предприятия.
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