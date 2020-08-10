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Роспотребнадзор перечислил продукты с повышенным риском возникновения инфекции

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Роспотребнадзор перечислил продукты с повышенным риском возникновения инфекции
фото: pixabey

В Роспотребнадзоре сообщили, что наиболее опасными блюдами являются заправленные майонезом или сметаной салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты и другие изделия из рубленного мяса. Также переносчиком инфекции может стать плохо вымытый фрукт или овощ. 

Основными причинами пищевых отравлений и болезней являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение и нарушение правил личной гигиены работников предприятия.

ЕСт

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