Дерматологи рассказали о причинах угревой сыпи

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7 августа 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: pixabey

От акне страдает 85% подростков и 43% взрослых от 30 лет. Хронически протекающая угревая болезнь поражает лицо, спину и грудь. Яркая картина — черные точки (комедоны), белые прыщи, воспалительные и нагноившиеся очаги, синюшные пятна, рубцы и гиперпигментация (постакне) — вызывает депрессию, низкую самооценку и проблемы в общении.

Лечение акне длительное: кожное заболевание исчезает в лучшем случае через 6-8 месяцев, улучшение заметно через 1-2 месяца. Дерматологи рассказали, что нужен комплекс мероприятий:

Посещение гинеколога и коррекция гормонального уровня у женщин — контрацептивы, соответствующие возрасту пациентки, также необходимо снижение салоотделения, качественное питание.