На Кубани число COVID-больных превысило 9 тысяч

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7 августа 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани растет число пациентов с COVID-19. По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 7 августа, в регионе заболел 9061 человек, в том числе – 115 человек за прошедшие сутки. Среди новых заболевших – 48 мужчин и 67 женщин. Самому старшему заразившемуся – 92 года, младшему – 16 лет.

По числу новых случаев COVID-19 по-прежнему лидирует Краснодар. За сутки в столице Кубани заболели 45 случаев человек. На втором месте – Сочи, в городе-курорте за сутки COVID-19 заразились 20 человек. В Кавказском районе заболели шестеро, в Выселковском – пятеро, по четыре заболевших выявлено в Павловском и Тихорецком районах. По три новых случая зафиксированы в Белореченском, Кореновском, Крымском и Динском районах. По два COVID-больных прибавилось в Армавире, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Усть-Лабинском, Тбилисском, Темрюкском и Ленинградском районах. По одному новому случаю выявлено в Горячем Ключе, Крыловском, Славянском, Лабинском и Ейском районах.

По информации кубанского министерства здравоохранения, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в крае составляет 159,6.

Вместе с тем 7776 пациентов на сегодняшний день справилась с болезнью и выписаны из больниц. 126 человек скончались от инфекции, еще 40 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.